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Жириновский назвал виновных в трагедии в пермской школе

Происшествия

Очевидно влияние негативного информационного фона, полагает лидер ЛДПР

Москва, 15 января 2018, 12:15 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в ситуации с происшествием в пермской школе очевидно влияние негативного информационного фона, кроме того, полагает депутат Госдумы, трагедию можно было предотвратить.

Похоже, что молодые люди были подражателями многочисленных похожих нападений в США, в том числе одной из самых известных таких атак в 1999 году на школу «Колумбайн», которую также совершили двое ее учеников, указал парламентарий.

«В данном случае очевидно влияние негативного информационного фона», — отметил Жириновский.

Он напомнил, что депутаты фракции в Госдуме неоднократно предлагали ограничивать объем криминальной, скандальной информации в СМИ — не более 10%.

«Мы не отрицаем право на свободу прессы, но нужно позаботиться и о психологическом здоровье наших граждан», — полагает Жириновский.

Кроме того, продолжил он, многие ЧП можно было бы предотвратить, будь люди более внимательны друг к другу.

«Эти пермские школьники были в коллективе, и наверняка были какие-то признаки того, чтобы их поведение становится неадекватным, слишком агрессивным. Ведь они активно писали в социальных сетях, от них звучали разные угрозы. Почему на это не обратили внимания родители, учителя, школьные психологи?» — задает он вопрос.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, резня в школе №127 Перми произошла утром 15 января. По предварительным данным, в школу проникли вооружённые ножами подростки, в том числе и ее бывший ученик. Пострадали 15 человек, из них трое в тяжелом состоянии, в том числе педагог. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц.

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Нападение на школу в Перми

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