Минобороны РФ: В результате крушения Ми-24 в Сирии погибло двое пилотов

Москва, 3 января 2018, 13:15 — REGNUM Российский ударный вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку 31 декабря в сирийской провинции, в результате чего погибло двое пилотов.
С таким заявлением 3 января выступили в Министерстве обороны РФ.
По информации, предоставленной ведомством, причиной трагедии стала техническая неисправность.
«Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было», — заявили в оборонном ведомстве РФ.
При этом, как сообщается, находившийся на борту борттехник получил ранения. Он был доставлен на аэродром «Хмеймим», ему была оказана необходимая помощь.
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