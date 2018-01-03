Минобороны РФ: В результате крушения Ми-24 в Сирии погибло двое пилотов

Москва, , 13:15 — REGNUM Российский ударный вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку 31 декабря в сирийской провинции, в результате чего погибло двое пилотов.

С таким заявлением 3 января выступили в Министерстве обороны РФ.

По информации, предоставленной ведомством, причиной трагедии стала техническая неисправность.

«Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было», — заявили в оборонном ведомстве РФ.

При этом, как сообщается, находившийся на борту борттехник получил ранения. Он был доставлен на аэродром «Хмеймим», ему была оказана необходимая помощь.

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