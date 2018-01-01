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В рухнувшем в Коста-Рике самолете находились американцы

Происшествия

В числе жертв авиакатастрофы — двоюродный брат бывшего президента Коста-Рики Лауры Ченчильи

Сан-Хосе, 1 января 2018, 05:02 — REGNUM  Десять из 12 жертв авиакатастрофы в Коста-Рике — граждане США. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент латиноамериканской страны Луис Гильермо Солис.

Он отметил, что американцы прибыли в Коста-Рику в качестве туристов. Правительство страны выразило глубокое сожаление в связи с катастрофой, которая унесла жизни путешественников и двоих местных пилотов.

В числе жертв авиакатастрофы — двоюродный брат бывшего президента страны Лауры Ченчильи. Мужчина выступал в роли пилота самолета.

Как отметила Ченчилья в Twitter, трагедия омрачила семейное торжество. Власти страны окажут поддержку членам семей погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, небольшой самолет разбился в гористой местности на западе Коста-Рики 31 декабря. Машина, принадлежавшая местному перевозчику Nature Air, вскоре после взлета упала в лес и загорелась.

Читайте ранее в этом сюжете: В Коста-Рике потерпел крушение самолет с туристами

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Авиапроисшествия
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