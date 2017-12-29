В Москве автобус протаранил остановку. Фото очевидцев

Москва, , 16:19 — REGNUM Сегодня, 29 декабря, в Москве рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта у метро «Сходненская», в результате чего пострадали три человека. За последние дни это уже второе ДТП в столице с участием общественного транспорта и большим числом жертв. Свидетели происшествия активно публикуют в социальных сетях фотографии и видеозаписи с места события, а также оставляют свои комментарии по поводу случившегося.

Следствие установило, что ДТП произошло при попытке водителя автобуса избежать столкновения с таксистом Daewoo Nexia, который припарковался у остановки. Совершая маневр, водитель автобуса не справился с управлением. По его словам, у автобуса отказали тормоза.

«Надо же, снова с управлением не справился? Подумал, подавлю-ка я лучше людей на остановке, зато от столкновения уйду», — прокомментировал в Twitter Геннадий П.

«Верила в невиновность Тихонова, но теперь под сомнением. Или водил зомбируют?» — пишет Светлана Л., вспоминая водителя автобуса, который несколько дней назад влетел в подземный переход у станции «Славянский бульвар».

«Во многих парках текучка, народу не хватает, водители толком не успевают отдыхать, ГУП Мосгортранс разваливается. Посмотрите на колеса автобуса — резина лысая. А ремонтируют такие автобусы плохо, запчастей нет, у каждого третьего зеленого автобуса неисправна тормозная система, хоть одно колесо, но клинит, или воздух троит и так далее. И несмотря на это, все водители не могут не выйти на линию, начальство скушает с какой. А при ДТП виноват водитель», — попыталась разобраться в причине аварии Екатерина К.

И хотя Дептранс Москвы подтвердил, что у легкового автомобиля, который стал причиной аварии, есть лицензия такси, выданная в Московской области, пользователи в соцсетях продолжают возмущаться относительно так называемых «бомбил».

"Когда уберете «бомбил» с остановок общественного транспорта у метро? Все выходы заставлены машинами с закрытыми номерами. ГИБДД вообще ничего не делает в этом направлении», — написал пользователь Goga в Twitter.

В настоящее время следователи устанавливают точные причины ДТП и допрашивают участников аварии. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». А тем временем в соцсетях ищут связь между сегодняшним происшествием и аварией, которая произошла 25 декабря у станции «Славянский бульвар».

«Это уже похоже на восстание автобусов за последнее время», — пишет во «ВКонтакте» Дмитрий С. Подобную точку зрения разделяют многие пользователи интернета.

«А может, это серия запланированная? Достали эти идиоты за рулём, а вдвойне обидно, что они за рулём общественного транспорта», — прокомментировал Алексей П.

Напомним, 25 декабря рейсовый автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». В результате аварии погибли четыре человека, еще одиннадцать получили травмы. Расследование ДТП все еще продолжается, его передали в Главное следственное управление СК РФ. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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