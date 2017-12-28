В южной Турции у полицейского участка взорвана бомба

Анкара, , 21:10 — REGNUM В одном из южных районов Турции возле полицейского участка прогремел взрыв, сообщает 28 декабря местная газета Türkiye Gazetesi.

Издание уточняет, что взрыв произошел в турецком городе Адана. О типе взрывного устройства и о пострадавших пока ничего не сообщается.

По информации издания, на месте взрыва собралось большое количество турецких полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря турецкое агентство Anadolu опубликовало данные, согласно которых правоохранительными органами Турции за 2017 год было «нейтрализовано» более двух тысяч террористов.

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