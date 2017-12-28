Арестованного вице-спикера нижегородского парламента не выпустили из СИЗО

Нижний Новгород, , 18:07 — REGNUM Арестованный 19 декабря вице-спикер нижегородского парламента Олег Сорокин, которому предъявлено обвинение в получении взятки на $1 млн, останется в СИЗО. Суд отклонил апелляционную жалобу адвоката с просьбой изменить меру пресечения на домашний арест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В суде интересы Сорокина представляли трое адвокатов. Кроме того, в зале присутствовал Захар Прилепин, которого зампред парламента попросил допросить как свидетеля.

Сорокин посредством видеоконференц-связи также присутствовал на заседании. Следствие представило медицинскую справку о состоянии здоровья арестованного с диагнозом «практически здоров», однако Сорокин возражал против ее приобщения к документам.

Адвокаты представили поручительства от экс-губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, певицы Надежды Бабкиной, телеведущих Дмитрия Диброва и Арины Шараповой, главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева, главы Семеновского округа Николая Носкова, гендиректора фабрики «Хохломская роспись» Елены Краюшкиной, генерального директор зоопарка «Лимпопо» Владимира Герасичкина и глав районов Нижнего Новгорода, все документы также приобщили к делу.

Предъявленный защитой загранпаспорт Сорокина, находившийся дома во время обыска, по мнению адвокатов, подтверждает, что Сорокин не собирается скрываться от следствия.

Однако все эти доводы не оказали воздействия на суд. Решение районного суда остается без изменения — Сорокин будет находиться в СИЗО до 17 февраля 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-спикер Нижегородского заксобрания Сорокин был задержан 19 декабря. Ему предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По предварительным данным, еще на посту главы Нижнего Новгорода Сорокин лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. В частности, на аукционе проведенном в 2012 году Мингосимуществом области 14 участков достались на правах аренды одной из компаний. При этом участие этой компании в аукционе проводилось в том числе за счет займов, предоставленных ООО «Управляющая компания «Столица Нижний», участником которого с размером доли в уставном капитале 60% являлась супруга обвиняемого. Итоги аукциона пыталась обжаловать другая компания. Однако злоумышленник предложил своему знакомому оказать услугу по оплате собственными деньгами в сумме $1 млн (эквивалент 30 720 000 рублей) незаконного вознаграждения генеральному директору ЗАО за отзыв жалоб и исковых требований и за отказ от дальнейших претензий на указанные участки.

Судом в день задержания в отношении Сорокина избрана мера пресечении в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Однако защитник Сорокина подал апелляционную жалобу и просит изменить меру пресечения на домашний арест.

Депутатских полномочий Сорокина лишат только после окончания расследования, заявили в областном парламенте.

Накануне Нижегородское отделение «Единой России» приняло решение о приостановлении членства в партии Сорокина. Политсовету Канавинского районного отделения поручено рассмотреть вопрос о приостановлении полномочий Сорокина в качестве члена районного политсовета.

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