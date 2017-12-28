Клинцевич: Квалификация взрыва как теракта даст дополнительные механизмы

Москва, , 12:15 — REGNUM Квалификация взрыва в магазине в Санкт-Петербурге в качестве теракта позволит задействовать в расследовании этого преступления дополнительные механизмы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Президент России произошедший накануне взрыв в Санкт-Петербурге назвал терактом.

«В наших правилах всегда называть вещи своими именами, и это сделал президент России Владимир Путин, получив соответствующую информацию от спецслужб. Словом, возобладали интересы дела, а не эмоции, что абсолютно правильно», — сказал сенатор.

По мнению парламентария, не следует спешно говорить об ужесточении антитеррористического законодательства.

По горячим следам Клинцевич предположил, что не совсем профессионально сработала служба охраны магазина — террорист оставил рюкзак в ячейке, какое-то время покрутился в магазине, а затем покинул его, даже не подходя к ячейке, охрана, по его мнению, должна была отследить этот момент.

Неустановленное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, в одной из ячеек камеры хранения супермаркета «Перекресток» в Санкт-Петербурге сработало 27 декабря около 18:50 мск. Мощность взрыва составила 200 г в тротиловом эквиваленте. Пострадали 13 человек.