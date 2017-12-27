Стрелку с фабрики «Меньшевик» может грозить 25 лет лишения свободы

Москва, , 14:28 — REGNUM Мужчине, устроившему стрельбу на фабрике «Меньшевик» в Москве, может грозить до 25 лет тюрьмы, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист компании «Глазунов и Семёнов» Иван Лосев. Он отметил, что отягчающим обстоятельством является убийство охранника предприятия, так как он находился при исполнении служебного долга.

«По большому счёту человек выполнял свои служебные обязанности и был убит на службе, по статье УК РФ статья 105 «Убийство» это служит отягчающим обстоятельством. Кроме того, был причинён вред пострадавшим. Следующий момент, есть ли у него разрешение на хранение оружия и для чего оно ему было нужно на рабочем месте? Это охотничий карабин. Если человек взял с собой, значит подразумевал, что будет использовать. Думаю, лет 25 ему точно должны дать», — отметил юрист.

Добавим, по словам экс-директора фабрики Ивана Аверьянова, он забаррикадировался в здании, так как утром его «стали брать штурмом». Это вынудило его применить оружие и застрелить одного человека. Он утверждает, что применил самооборону, а оружие выстрелило «случайно». Он отметил, что сначала сделал два предупредительных выстрела в пол, после чего у него попытались отнять оружие.

«Насколько мне известно, ранее было подписано соглашение между этим директором о том, что здание переходит в счёт долгов. Если подписано соглашение, то о каком применении самообороны может идти речь?» — подчеркнул юрист Иван Лосев.

Он добавил, что в СМИ периодически всплывают новости о рейдерских захватах. По его мнению, это связано с тем, что не во всех сферах бизнес идёт удачно, и зачастую владельцы пытаются действовать подобными методами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря вооружённый мужчина устроил стрельбу на фабрике «Меньшевик» и забаррикадировался в здании. Известно, что у него был конфликт с судебными приставами. По словам экс-директора, он разорился в результате подделки документов заинтересованными мошенниками. Аверьянов отметил, что у него восемь детей и за фабрику он боролся четыре года.

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