Полиция Петербурга проверяет данные о перестрелке в Апраксином дворе

Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM Полицейские Центрального района Санкт-Петербурга ведут проверку по факту сообщения об инциденте на Садовой улице, где находится комплекс зданий Апраксина двора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о конфликте на Садовой улице поступило в полицию около 13:00 часов 25 декабря.

«По указанному адресу незамедлительно были направлены наряды полиции. По данному факту назначена доследственная проверка», — говорится в сообщении регионального Главка полиции.

Как передает «Пятый канал», по словам очевидцев, выстрелы прозвучали после потасовки между несколькими мужчинами. По непроверенным данным, в результате стрельбы пострадали трое человек. Свидетели конфликта вызвали полицию. Всего в беспорядках участвовали около 50 человек. По данным «Фонтанки», причиной конфликта стал спор из-за аренды.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко недавно пожаловались на рынок в Апраксином дворе. Соответствующий депутатский запрос вице-спикера Законодательного собрания Сергея Соловьева городской парламент утвердил 13 декабря.

Депутат сообщил губернатору, что он получает «многочисленные обращения петербуржцев, пронизанные искренней болью, переживаниями, тревогой и опасениями в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Апраксина двора».

Соловьев подчеркивает, что там не соблюдаются правила торговли, царит антисанитария, продаются контрабандные товары, наркотики, встречаются карманники, насильники, хулиганы и убийцы. Всё это, на взгляд единоросса, дискредитирует Петербург и снижает доверие граждан к органам власти.

«Апраксин двор остается своеобразной черной дырой, дном, анклавом в историческом центре Петербурга, где систематически нарушается общественный порядок и не действуют светские законы. Виной тому — бездействие администрации Центрального района, которое и привело к таким неприемлемым для современного мегаполиса последствиям», — заявил Сергей Соловьев.