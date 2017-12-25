Понедельник, 25 Декабря 2017 года
17:29:24 МСК

ЛНР: Солдаты ВСУ выселяют украинских жителей из их домов

Происшествия

В этом украинским мародерам потворствует военная прокуратура

Луганск, 25 декабря 2017, 15:57 — REGNUM  Украинские войска силой захватывают жилые дома на подконтрольных Киеву территориях, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 25 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент с захватом дома произошел 23 декабря. Украинские солдаты 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ ворвались в двухэтажный дом, принадлежащий семейной паре, выставили людей на улицу и расположились для проживания.

Читайте также: ВСУ открыли огонь по Донецку из противотанкового гранатомета

Марочко отметил, что, несмотря на жалобу семьи в военную прокуратуру, солдат выселять никто не стал. По мнению украинских прокуроров, военнослужащие ВСУ поступили вполне «законно». Представитель ЛНР подчеркнул, что подобные случаи не редкость, особенно учитывая холодное время года.

Читайте также: В ЛНР украинского шпиона приговорили к 12 годам тюрьмы

Напомним, солдаты украинской армии нередко прибегают к мародерству, дезертирству, грабежам. Военнослужащие ВСУ также часто бывают замечены в злоупотреблении алкогольными напитками и несоблюдении мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Подобное поведение приводит к многочисленным небоевым потерям в украинской армии.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские силовики нарушили «новогоднее» перемирие в ДНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Действия ВС Украины в Донбассе

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить