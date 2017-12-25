ЛНР: Солдаты ВСУ выселяют украинских жителей из их домов

Луганск, , 15:57 — REGNUM Украинские войска силой захватывают жилые дома на подконтрольных Киеву территориях, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 25 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент с захватом дома произошел 23 декабря. Украинские солдаты 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ ворвались в двухэтажный дом, принадлежащий семейной паре, выставили людей на улицу и расположились для проживания.

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Марочко отметил, что, несмотря на жалобу семьи в военную прокуратуру, солдат выселять никто не стал. По мнению украинских прокуроров, военнослужащие ВСУ поступили вполне «законно». Представитель ЛНР подчеркнул, что подобные случаи не редкость, особенно учитывая холодное время года.

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Напомним, солдаты украинской армии нередко прибегают к мародерству, дезертирству, грабежам. Военнослужащие ВСУ также часто бывают замечены в злоупотреблении алкогольными напитками и несоблюдении мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Подобное поведение приводит к многочисленным небоевым потерям в украинской армии.

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