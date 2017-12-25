Версия о взрыве на борту Ту-154 в Сочи полностью исключена — СКР

Москва, , 09:42 — REGNUM Версия взрыва на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, потерпевшего крушение под Сочи 25 декабря 2016 года, полностью исключена на основании данных расследования, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту самолета. Речь идет о данных, полученных по результатам проведенных 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, трех взрыво-технических и одной фоноскопической экспертиз.

Кроме того, было завершено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов. Заключения по всем видам исследований получены и свидетельствуют о том, что версия о взрыве на борту может быть исключена.

В настоящее время СКР проводит с участием экспертов комплексную летно-техническую судебную экспертизу полета самолета Ту-154. Следствие по уголовному делу, возбужденному по факту авиакатастрофы в районе аэропорта Сочи, продолжается в установленном российским законодательством порядке.

По данному уголовному делу признаны потерпевшими 156 человек. Ведется работа с более чем 100 свидетелями, в том числе должностными лицами Воздушно-космических сил, а также сотрудниками АО «Международный аэропорт Сочи», которые отвечали за подготовку самолета к полету и управление воздушным движением.

Ранее сообщалось, что следствие по делу может быть продлено. Это связано со сложной экспертизой, проведение которой в короткие сроки не представляется возможным.

Напомним, самолет Ту-154 разбился 25 декабря 2016 года через несколько секунд после вылета из аэропорта в Сочи. На борту воздушного судна находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, они летели в Сирию на новогодний концерт для контингента российской авиабазы Хмеймим.

На борту воздушного судна также находились сотрудники «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда». В катастрофе погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа. Расследованием крушения Ту-154 занималась комиссия с участием экспертов Минобороны, Минтранса, МАК, Минпромторга и концерна «Туполев». Сроки завершения следствия уже неоднократно продлевались.