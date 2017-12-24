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Пассажир упал на рельсы в метро Москвы

Происшествия

ЧП произошло в воскресенье, 24 декабря, на станции «Третьяковская» Калужско-Рижской линии

Москва, 24 декабря 2017, 17:51 — REGNUM  Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, упал на рельсы в метро Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

ЧП произошло в воскресенье, 24 декабря, на станции «Третьяковская» Калужско-Рижской линии.

«На станция метро «Третьяковская» Калужско-Рижской линии произошел инцидент с пассажиром, который находился в состоянии алкогольного опьянения, — сказал Мышляев. — По собственной неосторожности он упал на пути станции».

Отмечается, что мужчина в результате падения не получил никаких травм. К настоящему моменту движение поездов по Калужско-Рижской линии вошло в график.

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ЧП в метрополитене

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