На Алтае пресекли контрабанду опасных стероидов и средств для похудения

Рубцовск, Алтайский край, , 10:12 — REGNUM В Алтайском крае сотрудники правоохранительных органов пресекли контрабанду сильнодействующих веществ, запрещенных к обороту на территории России, сообщает 6 декабря пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

По данным ведомства, 28-летний житель Рубцовска организовал поставку запрещенных препаратов из Казахстана и Белоруссии, которые он получал почтовыми отправлениями и после распространял посредством интернета.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника в августе 2017 года, при досмотре у него изъяли партию запрещенного вещества. В ходе обыска по месту жительства у мужчины обнаружили препараты для наращивания мышечной массы, а также партию средств для похудения.

«Экспертизой установлено, что капсулы для похудения и анаболические стероиды содержат в своём составе сильнодействующие вещества, запрещенные к ввозу и ограничены в гражданском обороте на территории РФ», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 («Контрабанда сильнодействующих веществ») и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ»).

Суд признал жителя Рубцовска виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком на два года.

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