Землетрясение в Южной Корее. Несколько десятков человек пострадали

Сеул, , 19:40 — REGNUM На восточном побережье Южной Кореи зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, сообщает 15 ноября агентство «Рёнхап».

По предварительным данным, от подземных толчков пострадали более 50 человек. Сообщений о погибших пока не поступало.

Уточняется, что в результате землетрясения зафиксированы повреждения нескольких десятков зданий. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из зданий и сооружений более тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение с эпицентром на глубине 33 километров примерно в 103 километрах к юго-востоку от иракского города Сулеймания. Число погибших превысило 500 человек.

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