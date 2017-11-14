Из-за разрушения горы под башней Гедиминаса в Вильнюсе просят объявить ЧП

Вильнюс, , 17:18 — REGNUM Литовские консерваторы недоумевают, почему в связи с разрушением Замковой горы, на которой находится главный символ Литвы — башня Гедиминаса — правительство не объявляет экстремальную ситуацию в масштабах всей страны, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 ноября, в канцелярии Сейма Литвы. После обращения членов литовской парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Радвиле Моркунайте-Микуленене и Витаутаса Кернагиса парламентский Комитет культуры организовал выездное заседание возле горы Гедиминаса.

За заседания были приглашены министр культуры Лиана Руоките-Джонсон и вице-министр Реналдас Аугустинавичюс, которые констатировали, что еще один оползень неизбежен. По словам Моркунайте-Микуленене, еще в марте 2017 года премьер Саулюс Сквернялис заявлял, что выделит 800 тыс. евро на восстановление горы.

«Сегодня выяснилось, что деньги из Государственной инвестиционной программы в любом случае были предусмотрены на реставрацию верхнего замка, не было никакого набата или дополнительно выделенных средств, и хотя нас успокаивали, что средства на реставрацию выделены, не было причины оставаться спокойными. И только сейчас появилось решение относительно объявления экстремальной ситуации и дополнительных миллионов из резерва: 3 млн евро на восстановление одного склона и 6 млн евро на восстановление другого склона. Тогда получается, что это обман. Такие примеры подрывают доверие к правительству. С другой стороны, ирригационная система не будет приведена в порядок до следующей осени, пока что гора будет защищена от дождя только с помощью специального покрытия, а весну мы встретим только с одним полностью восстановленным склоном. К сожалению, остается только констатировать, что столетие государства мы встретим, все еще наблюдая за оползнями, а ныне выполняемые работы — это только подготовка горы к зиме», — сказала консерватор.

Политик утверждает, что правительство должно активнее участвовать в решение этого вопроса.

«Непонятно, почему правительство медлит с объявлением экстремальной ситуации для главных работ по восстановлению горы Гедиминаса. Сейчас экстремальная ситуация объявлена только для косметических работ, а ситуация в сущности не меняется. Сейчас уже идут дискуссии не о возможности привести гору Гедиминаса в порядок к столетию со дня восстановления государства, а вообще о возможности восстановить ее и сохранить. А это, по моему мнению, достаточное основание, чтобы правительство объявило экстремальную ситуацию», — уверена депутат.

Одно из самых важных достигнутых соглашений — отныне будет постоянно вестись парламентский контроль над горой Гедиминаса, ежемесячно будут организовываться выездные заседания для оценки хода работ, также информация будет постоянно предоставляться интересующемуся обществу.

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