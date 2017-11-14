Гибель срочника в Белоруссии: новый задержанный

Печи, Белоруссия, , 15:59 — REGNUM В уголовном деле, возбужденном по факту гибели в воинской части белорусского города Печи солдата-срочника, появился еще один задержанный, сообщает 14 ноября белорусское euroradio.fm.

По информации журналистов, это сержант, обнаруживший тело военнослужащего в подвале здания медроты.

«Фамилию З. в числе других задержанных назвал представитель прокуратуры», — говорится в сообщении на сайте радиостанции.

Также источник в прокуратуре сообщил, что в настоящее время в рамках расследования смерти рядового белорусских вооруженных сил уже заведено 8 уголовных дел, «под стражей находится в районе 20 человек».

Напомним, 31 октября 2017 года официальный представитель Следственного комитета республики Белоруссия Юлия Гончарова сообщила, что в настоящее время следствие по делу о погибшем в Печах солдате-срочнике предъявило обвинение военнослужащим, среди которых восемь сержантов, прапорщик и офицер.