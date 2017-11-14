Вторник, 14 Ноября 2017 года
16:34:23 МСК

Гибель срочника в Белоруссии: новый задержанный

Происшествия

В настоящее время в рамках расследования смерти рядового белорусских вооруженных сил уже заведено 8 уголовных дел, «под стражей находится в районе 20 человек»

Печи, Белоруссия, 14 ноября 2017, 15:59 — REGNUM  В уголовном деле, возбужденном по факту гибели в воинской части белорусского города Печи солдата-срочника, появился еще один задержанный, сообщает 14 ноября белорусское euroradio.fm.

По информации журналистов, это сержант, обнаруживший тело военнослужащего в подвале здания медроты.

«Фамилию З. в числе других задержанных назвал представитель прокуратуры», — говорится в сообщении на сайте радиостанции.

Также источник в прокуратуре сообщил, что в настоящее время в рамках расследования смерти рядового белорусских вооруженных сил уже заведено 8 уголовных дел, «под стражей находится в районе 20 человек».

Напомним, 31 октября 2017 года официальный представитель Следственного комитета республики Белоруссия Юлия Гончарова сообщила, что в настоящее время следствие по делу о погибшем в Печах солдате-срочнике предъявило обвинение военнослужащим, среди которых восемь сержантов, прапорщик и офицер.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в армии

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить