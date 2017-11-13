МЧС РФ может оказать помощь пострадавшим от землетрясения Ираку и Ирану

Москва, , 17:48 — REGNUM Глава МЧС России Владимир Пучков направил телеграммы министрам внутренних дел Ирана и Ирака, в которых выразил соболезнования по поводу сильнейшего землетрясения и готовность оказать помощь в ликвидации последствий катастрофы. Об этом сообщили 13 ноября в пресс-службе министерства.

В сообщении министрам внутренних дел Ирана Абдолрезе Рахмани-Фазли и Ирака Касиму Мохаммадаль-Араджи говорится:

«От имени МЧС России примите мои искренние соболезнования в связи с разрушительным землетрясением. Сообщите, если силы и средства нашего ведомства могут оказаться полезными в деле борьбы с природной стихией».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что ЕС готов оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения. О готовности оказать помощь заявили также в Берлине.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,2. По последним данным, в результате катастрофы погибли 372 человека и более 6 тыс. пострадали.

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