Снова корь: в Екатеринбурге медики рекомендуют делать прививки

Екатеринбург, , 16:25 — REGNUM В Екатеринбурге медики обзванивают родителей, настоятельно рекомендуя привить детей от кори, краснухи и других инфекционных заболеваний. Как сообщают местные жители, врачи заявляют, что в городе уже есть заболевшие, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга уточнили, что на данный момент в городе зафиксировано два случая заболевания корью, причём оба заболевших не являются гражданами России и не были привиты от данного заболевания. Также в мэрии состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, по итогам которой было принято решение организовать штаб, который будет держать ситуацию на контроле. Тем жителям Екатеринбурга, которые до сих пор не были привиты от кори рекомендуется поставить прививку в кротчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка кори произошла в Екатеринбурге осенью 2016 года. Тогда с начала октября (первый случай был зафиксирован 7 октября) до конца года было зарегистрировано 83 случая опасного заболевания, причём 54 из заболевших — дети. Ещё у 34 человек диагноз «корь» в итоге не подтвердился.

Из-за вспышки инфекции в Екатеринбурге пришлось вводить ограничительные меры для предотвращения её распространения. Также начали работу прививочные кабинеты. В ряде учреждений был введён карантин. По мнению специалистов, вспышка инфекции стала возможной ввиду того, что ряд родителей отказались ранее прививать детей от кори.

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