Как утекают миллионы: в Твери будут судить экс-директора водоканала

Тверь, , 13:59 — REGNUM Бывший генеральный директор ООО «Тверь Водоканал» ответит перед судом за хищение 22,2 млн рублей. Сегодня, 13 ноября, пресс-служба СКР объявила о завершении расследования уголовного дела в отношении директора предприятия.

Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ — о растрате в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2012 году руководитель предприятия поручил своему подчиненному оформить заявки на оплату по договору субподряда ООО «Строительная компания «Премиум» 22 млн 200 тыс. рублей. Он же заявки утвердил. В результате деньги были перечислены с расчетного счета ООО «Тверь Водоканал» на расчетный счет ООО «СК «Премиум». По данным следствия, этими деньгами обвиняемый «распорядился по своему усмотрению».

Уголовное дело направлено в суд.

Как отмечает ИА REGNUM, генеральным директором ООО «Тверь Водоканал» с 2011 года по май 2017 года являлся Дмитрий Капустин. В мае он покинул пост — на предприятии тогда причины смены руководителя не называли, зато поблагодарили — «за многолетний труд на пользу жителей Твери».

Интересно, в 2012 году в интервью местному изданию Капустин жаловался на нехватку средств для проведения модернизации канализационного хозяйства в городе.

В 2016 году прокуратура возбудила уголовное дело по фактам нарушений, выявленных при реализации ООО «Тверь Водоканал» инвестиционной программы. Тогда же выяснилось, что со счетов предприятия в оффшоры было выведено более 400 млн рублей.

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