СКР возбудил дело из-за вспышки африканской чумы в Тюменской области

Тюмень, , 13:31 — REGNUM По факту нарушения ветеринарных правил, повлекших распространение африканской чумы и падеж более 200 голов свиней в Тюменской области, возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса (УК) РФ. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

По данным следствия, из-за нарушения неустановленным лицом ветеринарных правил на территории Общества с ограниченной ответственностью в Исетском районе среди свиней произошло распространение африканской чумы.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление виновных лиц и получение необходимых доказательств», — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней (АЧС) — опасная вирусная болезнь, которая впервые была зарегистрирована в РФ в 2008 г. Вакцины против АЧС на сегодняшний день пока не существует. Вирус, поражающий домашних и диких свиней, для человека не представляет опасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на территории двух объектов в Курганской области был обнаружен вирус АЧС. В частности, опасный вирус был выявлен на территории убойного цеха ООО «Мяспром» в селе Садовое Кетовского района области, а также в морозильной камере №5 цеха по производству мясных полуфабрикатов в Кургане.

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