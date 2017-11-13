Курган, , 10:22 — REGNUM На территории двух объектов в Курганской области обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС), сообщает 13 ноября пресс-служба регионального департамента агропромышленного комплекса.

Отмечается, что вирус АЧС был обнаружен на территории убойного цеха ООО «Мяспром» в селе Садовое Кетовского района области, а также в морозильной камере №5 цеха по производству мясных полуфабрикатов в Кургане.

«Причиной инфицирования объектов стали убойные свиньи и продукты их убоя из ООО «Комплекс» с. Шорохово Исетского района Тюменской области, где 10 ноября 2017 года была установлена АЧС», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время ветеринарная служба области в отношении данных объектов проводит соответствующие мероприятия.

«Указанные инфицированные объекты, свиньи и продукция свиноводства, инфицированные вирусом АЧС опасности для человека не представляют», — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее АЧС была зафиксирована в Тюменской и Челябинской областях, в связи с чем в соседних регионах были объявлены карантинные мероприятия.

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АЧС — опасная вирусная болезнь, которая впервые была зарегистрирована в России в 2008 году. Вирус поражает диких и домашних свиней, для жизни и здоровья человека он не представляет опасности. Вакцины против АЧС на сегодняшний день пока не существует.

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