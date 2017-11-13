Подземные толчки в Пятигорске могло вызвать землетрясение в Иране

Пятигорск, Ставропольский край, , 10:00 — REGNUM Мощное землетрясение в Иране могло послужить причиной колебаний в Ставропольском крае — неожиданные явления зафиксировали в Пятигорске, Горячеводске и в районе села Юцы, передает 13 ноября Ставропольский краевой портал.

Жители, которые наблюдали происходящее в своих домах — дребезжание стекол и качание люстр, — принялись делиться наблюдениями в социальных сетях.

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По данным издания, в интернете была организована своеобразная перекличка тех, кто заметил необычные «эффекты».

При этом пользователи отмечали, что колебания в Ставропольском крае могли быть отголоском землетрясения в Иране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение силой 7,2 балла произошло 12 ноября в 21:18 по местному времени на иракско-иранской границе в 32 километрах к югу от города Халабджа. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров.

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