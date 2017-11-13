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В результате землетрясения в Иране 70 тыс. человек лишились жилья

Происшествия

Президент Ирана распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь

В результате землетрясения в Иране 70 тыс. человек лишились жилья
Иллюстрация: Zeml.info
Землетрясение

Тегеран, 13 ноября 2017, 08:48 — REGNUM  Мощное землетрясение в Иране вызвало массовые разрушения, в результате которых около 70 тыс. человек остались без жилья, сообщил 13 ноября представитель иранского Красного Полумесяца.

«На настоящий момент порядка 70 тысяч человек нуждаются во временном жилье из-за землетрясения в западных районах страны, но эта цифра может вырасти», — сообщает Life.

Президент Ирана Хасан Роухани дал поручение министерству внутренних дел предоставить пострадавшим жителям всю необходимую помощь.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение силой 7,2 балла произошло в районе ирано-иракской границы вечером 12 ноября. Его эпицентр находился на глубине 10 км в 212 км к северо-востоку от Багдада (Ирак) в провинции Керманшах.

В результате разрушительных толчков несколько районов Ирана остались без электричества, большое количество зданий оказались разрушены или повреждены. По последним данным, число погибших из-за землетрясения, по меньшей мере, составляет 164 человека.

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Землетрясения
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