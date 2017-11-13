Свердловчане из села Филькино боятся ходить по отремонтированному мосту

с. Филькино, Свердловская область, , 08:34 — REGNUM В Свердловской области жители села Филькино Серовского района боятся пользоваться недавно отремонтированным деревянным мостом через реку Каква. По словам местных жителей, переправа буквально «качается на ветру» и сельчане считают её небезопасной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает местное издание «Глобус», местные жители сделали фотографии моста после проведённого ремонта. На них видно, что новые доски уложены криво, в одном месте моста осталось незаделанной дыра, в которую могут провалиться люди. Более того, разрушенные ранее опоры моста не были восстановлены, а мусор который накапливается по течению реки и скапливается у переправы не убран и оказывает давление на опоры.

Напомним, что чрезвычайное происшествие произошло 5 октября. На деревянный мост заехал гружёный щебнем «КамАз» и провалился в реку. Машина была извлечена на следующий день, а ремонт переправы продолжался до конца октября.

В пресс-службе администрации Серовского городского округа пояснили, что предыдущий ремонт моста проводился в 2013 году. Тогда после завершения работ у переправы был установлен знак запрещающий проезд автотранспорта, а также перед въездом были вмонтированы металлические ограничители. Однако вскоре неизвестные извлекли ограничители и унесли их в неизвестном направлении.

«После ЧП из бюджета городского округа были выдеделы 220 тысяч рублей на ремонт моста. После завершения работ установлен знак запрещающий проезд автотранспорта, так как мост является только пешеходным», — сообщила пресс-секретарь главы Серовского городского округа Вера Теляшкова.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что ситуация, связанная с ЧП и последующим ремонтом моста в селе Филькино, находится на контроле надзорного ведомства.

«Изначально в администрации не хотели выделять средства на ремонт моста, но после вмешательства прокуратуры денежные средства были найдены и проведён ремонт. На данный момент прокуратура проводит проверку соответствия проекта ремонта моста и фактически проделанных работ, а также качества речной переправы, её безопасность», — сообщила руководитель пресс-службы региональной прокуратуры Марина Канатова.