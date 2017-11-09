Три инженера космодрома «Восточный» осуждены за взятки в 6,5 млн рублей

Свободный, Амурская область, , 08:34 — REGNUM В Амурской области к реальным тюремным срокам приговорили трёх ведущих инженеров по надзору за строительством космодрома «Восточный». Их признали виновными в получении взяток на сумму в 6,5 млн рублей за покровительство по службе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Установлено, что в 2013—2015 годах инженеры получили несколько взяток на сумму в 5,2 млн рублей. Кроме того, в 2014—2016 годах один из фигурантов лично получил от руководителей предприятий, привлечённых к строительству «Восточного», свыше 1,3 млн рублей.

Два обвиняемых полностью признали вину в получении взяток, их соучастник вину отрицал, однако она была подтверждена совокупностью доказательств, собранных по делу.

Свободненский городской суд приговорил ведущего инженера по надзору за строительством ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» к 7 годам тюрьмы и штрафу в 10 млн рублей. Его коллеги приговорены к 5,5 годам колонии и 7 млн рублей штрафа каждый.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году было возбуждено 35 уголовных дел о коррупционных преступлениях на «Восточном», ущерб по ним превысил 5,4 млрд рублей. В 2016 году возбудили ещё 17 дел с ущербом в 2,5 млрд рублей.