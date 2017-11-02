Обвиняемые в хищении 5 млрд на «Восточном» помещены под стражу из-за угроз

Благовещенск, , 10:37 — REGNUM Дальневосточный окружной военный суд изменил меры пресечения бывшему главе «Дальспецстроя» Юрию Хризману и главному бухгалтеру предприятия Владимиру Ашихмину, обвиняемых в хищении свыше 5 млрд рублей при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области, сообщает ИА REGNUM.

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До вечера 1 ноября Юрий Хризман и его подельник Владимир Ашихмин находились под домашним арестом, однако Дальневосточный окружной военный суд принял решение поместить их под стражу.

По данным «Интерфакса», обвиняемые по делу о хищении более 5 млрд рублей при строительстве «Восточного» были помещены под стражу, поскольку от Хризмана в адрес одного из эксперта прозвучала угроза.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-главу «Дальспецстроя» и главбуха предприятия подозревают в хищении свыше 5 млрд рублей при строительстве космодрома «Восточный». Кроме того, Хризмана, его сына Михаила и бывшего спикера Думы Хабровского края Виктора Чудова обвиняют в растрате особо крупного размера.