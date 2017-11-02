Четверг, 2 Ноября 2017 года
12:08:23 МСК

Обвиняемые в хищении 5 млрд на «Восточном» помещены под стражу из-за угроз

Происшествия

Домашний арест закончился для Хризмана и Ашихмина

Благовещенск, 2 ноября 2017, 10:37 — REGNUM  Дальневосточный окружной военный суд изменил меры пресечения бывшему главе «Дальспецстроя» Юрию Хризману и главному бухгалтеру предприятия Владимиру Ашихмину, обвиняемых в хищении свыше 5 млрд рублей при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области, сообщает ИА REGNUM.

Читайте также: Дело о хищениях на Восточном начал рассматривать суд

До вечера 1 ноября Юрий Хризман и его подельник Владимир Ашихмин находились под домашним арестом, однако Дальневосточный окружной военный суд принял решение поместить их под стражу.

По данным «Интерфакса», обвиняемые по делу о хищении более 5 млрд рублей при строительстве «Восточного» были помещены под стражу, поскольку от Хризмана в адрес одного из эксперта прозвучала угроза.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-главу «Дальспецстроя» и главбуха предприятия подозревают в хищении свыше 5 млрд рублей при строительстве космодрома «Восточный». Кроме того, Хризмана, его сына Михаила и бывшего спикера Думы Хабровского края Виктора Чудова обвиняют в растрате особо крупного размера.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить