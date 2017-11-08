Наводнение на Хайнане стало причиной массовой эвакуации местных жителей

Санья, Китай, , 13:16 — REGNUM Управление по борьбе с наводнениями и засухой провинции Хайнань подтвердило информацию о массовой эвакуации населения из районов, пострадавших в результате наводнения, вызванного сильнейшими с начала года проливными дождями.

Сильнейшие ливни обрушились на остров 6 ноября, в результате чего были частично подтоплены 26 крупных населенных пунктов, а также около 100 деревень. В городском округе Ваннин 78 деревень оказались полностью отрезанными от внешнего мира, пишет «Сина синьвэнь».

Транспортное сообщение по ряду скоростных шоссе частично нарушено из-за подтопления дорожного полотна. Занятия во всех образовательных учреждениях были отменены с 7 ноября. Все низменные районы, нахождение в которых признано опасным для жизни, оцеплены.

В спасательной операции задействованы сотрудники пожарной службы, полиции и береговой охраны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в октябре проливной дождь в провинции Хубэй, расположенной в центре Китая, привел к гибели пятерых местных жителей.

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