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Курские таможенники изъяли предметы старины у фирмы из Казахстана

Происшествия

Среди предметов старины оказались три книги и деревянная икона в металлическом окладе

Курск, 2 ноября 2017, 15:08 — REGNUM  Курские таможенники обнаружили в грузовом автомобиле Iveco, направляющимся из Казахстана в Турцию через территорию Украины, предметы старины, сообщили 2 ноября в пресс-службе таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС).

В отношении фирмы-перевозчика сотрудники таможенной службы составили протокол об административном правонарушении в связи с недостоверными сведениями о грузе, перевозимом через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

При осмотре автомобиля таможенники обнаружили подозрительную область в грузовом отсеке. В ходе досмотра среди личных предметов и книг оказались предметы старины: деревянная икона в металлическом окладе и три книги, среди которых «Примърыблагочестiяизъжитейсвятыхъ» (С.Петербургъ, 1906).

Водитель сказал, что у него не было возможности сверить содержимое упакованных тюков и коробов с заявленными товаросопроводительными документами.

Предметы старины были изъяты и направлены на экспертизу, на основании которой в отношении владельцев книг и иконы будет принято дальнейшее решение.

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