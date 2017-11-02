Курские таможенники изъяли предметы старины у фирмы из Казахстана

Курск, , 15:08 — REGNUM Курские таможенники обнаружили в грузовом автомобиле Iveco, направляющимся из Казахстана в Турцию через территорию Украины, предметы старины, сообщили 2 ноября в пресс-службе таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС).

В отношении фирмы-перевозчика сотрудники таможенной службы составили протокол об административном правонарушении в связи с недостоверными сведениями о грузе, перевозимом через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

При осмотре автомобиля таможенники обнаружили подозрительную область в грузовом отсеке. В ходе досмотра среди личных предметов и книг оказались предметы старины: деревянная икона в металлическом окладе и три книги, среди которых «Примърыблагочестiяизъжитейсвятыхъ» (С.Петербургъ, 1906).

Водитель сказал, что у него не было возможности сверить содержимое упакованных тюков и коробов с заявленными товаросопроводительными документами.

Предметы старины были изъяты и направлены на экспертизу, на основании которой в отношении владельцев книг и иконы будет принято дальнейшее решение.