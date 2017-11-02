Зима нечаянно нагрянет: в Ленобласти начался сезон коммунальных аварий

Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM В Ленинградской области без водоснабжения после череды аварий осталось 4,5 тыс. жителей города Луга. Одновременно без электричества пребывает 2 тыс. обитателей города Сланцы, а без отопления буквально накануне замерзали 5 тыс. жителей города атомщиков Сосновый Бор.

В Луге из-за аварии на магистрали холодного водоснабжения без воды остались 4,5 тыс. человек, сообщили сегодня, 2 ноября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ленинградской области. Попавшим в зону отключения водоснабжения жителям осуществляется подвоз воды, сообщили в местной администрации.

«Там ветхие сети, произошли три аварии одна за другой. Последняя — утечка на магистрали холодного водоснабжения диаметром 200 мм — произошла сегодня в 00:30. В зоне отключения оказалось 4,5 тыс. человек. Ориентировочное время окончания работ — 17:00», — пояснили в областном правительстве.

Как сообщает ГУП «Леноблводоканал», прорыв трубы из-за ветхости сетей водоснабжения в Луге произошел утром 1 ноября. В течение дня прорыв был устранен, и водоснабжение микрорайона восстановлено. Однако ночью произошел второй прорыв на этой же трубе в другом месте, вода была перекрыта повторно. На данный момент устраняется новый прорыв.

«Сложность аварийных работ заключается в том, что в месте прохождения трубы болотистая почва. Для скорейшей подачи воды жителям вызвана дополнительная бригада сотрудников ГУП «Леноблводоканал». Сейчас отключен один микрорайон в Луге, который включает в себя 12 домов и один детский сад», — уточнили на предприятии.

В городе Сланцы 2 ноября в 11:25 было зафиксировано аварийное отключение электричества. Без света остаются 2 тыс.человек. Как сообщили в пресс-службе Ленинградской областной электросетевой компании (ЛОЭСК), также в зоне аварии оказался один социальный объект — Дом ветеранов.

«На месте работает аварийная бригада ЛОЭСК. Выясняются причины отключения. Восстановление электроснабжения в городе Сланцы осуществляется в оперативном режиме», — сообщили в ЛОЭСК.

Также накануне, 1 ноября, около 16:00 исчезло отопление в домах жителей Соснового Бора. По данным местных жителей, авария произошла ещё раньше, её последствия устраняли уже с 9:30 утра. Порядка 5 тыс. человек, жителей двух десятков многоквартирных домов, оставались без отопления больше семи часов. Восстановлено теплоснабжение было лишь к 23:40, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Аварий за истекшие сутки не зафиксировано только в системе газоснабжения.

По данным синоптиков, в Ленобласти продолжается похолодание, начавшееся еще в последние дни октября. 3 ноября в регионе днем местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер переменных направлений 1−5 м/с. Температура воздуха ночью −3…−8 градуса, местами при ясном небе до — 11 градусов, днем −3…+2 градуса. На дорогах местами гололедица.

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