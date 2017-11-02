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В Средиземном море снова погибли мигранты — береговая охрана Италии

Происшествия

Береговая охрана Италии и военно-морские силы Евросоюза в течение суток провели на юге Средиземного моря восемь операций

Рим, 2 ноября 2017, 02:36 — REGNUM  Береговая охрана Италии сообщила о гибели семерых нелегальных мигрантов, которые направлялись в Европу из Ливии по Средиземному морю, передает Reuters.

Тела погибших были обнаружены в море в ходе восьми операций береговой охраны на юге Италии, в результате которой были задержаны судна с 900 беженцами на борту.

Все операции были проведены береговой охраной и военно-морскими силами Евросоюза в течение суток. В настоящий момент все задержанные нелегальные мигранты транспортируются в Италию.

Напомним, также 1 ноября береговая охрана Ливии задержала два судна с нелегальными мигрантами, направлявшихся в Италию. Общее число мигрантов на двух резиновых судах составляло 299 человек.

По данным Международной организации по миграции, с начала 2017 года из Ливии в Италию по морю добрались не менее 111 тыс. беженцев. Службе береговой охраны Ливии за тот же срок удалось предотвратить транспортировку около 18 тыс. нелегальных мигрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Береговая охрана Ливии перехватила два судна нелегальных мигрантов

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