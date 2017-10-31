В Пакистане насильно выданная замуж женщина отравила 15 человек

Исламабад, , 12:57 — REGNUM В Пакистане осудили женщину, которая случайно отравила 15 человек. Она подсыпала яд в молоко, которое предназначалось для новоиспеченного мужа, однако свекровь использовала отравленное молоко для приготовления напитка, которым угощались родственники, передает 30 октября Daily Pakistan.

Выяснилось, что через несколько дней после замужества Асия посетила родной дом. Там ее не приняли и отправили назад к родственникам мужа.

Недовольная браком женщина решила отравить мужа, подмешав в молоко сильный яд. Но мужчина не стал его пить, поэтому свекровь решила приготовить традиционный напиток — ласси.

По данным издания, напиток попробовали 27 человек, 15 из которых умерли или попали в больницу с тяжелым отравлением.

В ходе расследования было установлено, что к гибели людей оказалась причастна Асия. Она заявила, что хотела связать свои отношения с другим человеком, но, поскольку была выдана замуж против своей воли, разработала коварный план. В своих показаниях Асия утверждала, что яд для мужа добыл ее возлюбленный.

Весной 2017 года в Пакистане были задержаны три женщины, убившие мужчину за оскорбление пророка Мухаммеда. До убийства мужчина скрывался от правоохранительных органов в течение 13 лет.

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