Автомобиль с «непростыми» номерами сбил пешеходов у Заксобрания Петербурга

Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM Автомобиль Toyota Camry, предположительно, используемый автотранспортным предприятием «Смольнинское», сбил двух девушек на Исаакиевской площади, у здания Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

«Тойота сбила на пешеходном переходе двух девушек. Девушки живые, на Тойоте мятый капот», — сообщил один из очевидцев ДТП в популярной городской группе в соцсети, добавив фотографию автомобиля, который остановился прямо на «зебре».

Читатели сразу обратили внимание на «непростые» номера автомобиля, серия которых свидетельствует о принадлежности к автопарку, обслуживающему Смольный и городское Заксобрание. К тому же хорошо известно, что именно автомобили марки Toyota Camry, собираемые на заводе в Санкт-Петербурге, обеспечивают транспортные нужды чиновников и депутатов.

«Странно как ещё номера до сих пор не снял», — удивляются участники обсуждения, зная привычки водителей высокопоставленных чиновников.

«Не удивлюсь, что ещё девушек признают виновными судя по номерам и машине», — отмечает один из пользователей.

По данным портала «Водитель Петербурга», номер автомобиля, зафиксированный на фотографии с места ДТП, действительно закреплён за автотранспортным предприятием «Смольнинское».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Санкт-Петербургское УФАС постановило, что Заксобрание не имело права подписывать контракт с единственным поставщиком автотранспортных услуг, предприятием «Смольнинское», без конкурса. Это нарушает положения федерального закона о контрактной системе.

Однако, как заявил спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, он считает заключение договора с государственным бюджетным учреждением «в высшей степени правильным и справедливым».