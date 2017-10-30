Спасатели обследуют береговую линию в районе крушения Ми-8

Лонгйир, Норвегия, , 15:11 — REGNUM Спасательная группа МЧС России обследует береговую линию в районе крушения вертолета Ми-8 в поисках потерпевших и обломков воздушного судна.

Спасатели задействованы в поисковой операции у береговой линии с утра 30 октября. Поиски продолжатся до конца светового дня.

Ранее в координационном центре поисково-спасательной операции сообщили, что тела потерпевших крушение пассажиров и членов экипажа могут находиться в фюзеляже вертолета. Однако официального подтверждения информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2017 года российский вертолет Ми-8 исчез с экранов радаров возле норвежского архипелага Шпицберген. На борту находились пять членов экипажа и три пассажира. Спасатели обнаружили место крушения вертолета в двух километрах от мыса Хеер в Баренцевом море на глубине 200 м.

В настоящее время к поисково-спасательной операции привлечены более 40 сотрудников МЧС России. Судьба членов экипажа и пассажиров неизвестна.

30 октября 2017 года в МЧС сообщили, что вертолет может быть поднят со дна моря с помощью специального морского судна большой грузоподъемностью. Вертолет был обследован глубоководным аппаратом «Фалькон», который помог спасателям выбрать способ поднятия на поверхность обломков вертолета.

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