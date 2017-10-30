Фельгенгауэр поблагодарила всех причастных к её спасению

Москва, , 14:25 — REGNUM Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, на которую неделю назад было совершено нападение, впервые после происшествия вышла в соцсети и поблагодарила всех, кто причастен к её спасению.

«Все мои благодарности адресованы людям неравнодушным и отважным, — написала журналистка в своём Facebook. — Честно говоря, я сама от себя не ожидала, что смогу так отчаянно сражаться за своё право жить. И я не была бы такой сильной, если бы не все вы, которым я говорю спасибо».

В частности, она поблагодарила охранников здания, где располагается офис радиостанции, а также незнакомую женщину, которая оказала ей помощь.

«Она помогала мне зажимать раны на шее, потому что у меня уже не было сил, и я начинала захлебываться кровью, — рассказала Фельгенгауэр. — Моя дорогая незнакомка, Вы очень храбрая! Я обязательно Вас разыщу!»

Она также отметила в своем сообщении бригаду скорой помощи и персонал НИИ им. Склифософского.

«Все эти бесконечные спасибо здесь не просто так. Это не банальная вежливость или формальность. Это история о том, что за свою жизнь нужно бороться», — подчеркнула радиоведущая.

Напомним, 23 октября Борис Гриц прорвался в здание редакции радиостанции, а затем ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Пострадавшую госпитализировали и прооперировали.

Как позже Гриц признался на допросе, у него с Фельгенгауэр с 2012 года был «телепатический контакт». Он утверждал, что, благодаря ему, она якобы «залезала» и «изводила» мужчину сексуально.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Пресненский районный суд Москвы арестовал нападавшего до 23 декабря.

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