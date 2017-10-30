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Ограблена актриса, сыгравшая в «Сибирском цирюльнике»

Происшествия

Добычей злоумышленника стали деньги в сумме 21 тыс. рублей и мобильный телефон Ольги Анохиной

Москва, 30 октября 2017, 12:55 — REGNUM  Полицейские разыскивают грабителя, напавшего на российскую актрису театра и кино Ольгу Анохину, 30 октября сообщает телеканал РЕН ТВ.

63-летняя актриса, в настоящее время работающая в театре Моссовета, заявила, что напавший на нее преступник угрожал ей, а затем скрылся, вырвав у женщины сумочку с документами и личными вещами.

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Добычей злоумышленника стали деньги в сумме 21 тыс. рублей и мобильный телефон актрисы. В данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

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Напомним, актриса Ольга Анохина известна как российскому зрителю по ролям в картинах «Военно-полевой роман», «Будьте моим мужем», «Сибирский цирюльник», а также в американской киноленте «Полицейская академия 7: Миссия в Москве».

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