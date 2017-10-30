В Белоруссии из-за урагана «Герварт» объявлен оранжевый уровень опасности

Минск, , 11:07 — REGNUM Вместе с мощным циклоном на территорию Белоруссии обрушится ураган «Герварт». Из-за стихии на территории республики объявлен оранжевый уровень опасности, передает 30 октября издание БЕЛТА со ссылкой на начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлану Рыбакову.

«В Беларуси 30 октября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Усиление ветра связано с циклоном, который смещается через территорию нашей страны. На данный момент по западу республики отмечается усиление ветра до 15−17 м/с», — сообщила Рыбакова.

По ее словам, порывистый ветер во многих во многих районах Белоруссии усилится до 22−24 м/с, затем, 31 октября, несколько ослабнет и через сутки уйдет за пределы страны.

В настоящее время в Белоруссии облачная погода, днем пройдут дожди, в западной части республики — с мокрым снегом. Ветер северо-западный, сильный порывистый. Температура воздуха в течение дня может подняться до +7 градусов.

Отметим, что ураган «Герварт» обрушился на Германию в ночь на 29 октября. Он также затронул Чехию, Словакию, Германию, Австрию и Польшу. В результате разгула стихии шесть человек погибли, около тысячи — остались без электричества.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв урагана «Герварт» в Европе увеличилось до шести человек