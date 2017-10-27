В Белгороде задержан неонацист, изготавливавший взрывные устройства

Белгород, , 23:00 — REGNUM В Белгородской области обнаружена мастерская, в которой неонацисты изготавливали самодельное огнестрельное оружие и взрывные устройства поступления оружия и взрывчатки, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Один из сторонников нацистской молодёжной группировки, проживающий в Белгороде, был задержан при попытке продажи самодельного взрывного устройства. Позднее выяснилось, что задержанный устроил целую мастерскую по изготовлению взрывных устройств, боеприпасов и огнестрельного оружия.

В ходе оперативных мероприятий было найдено и изъято четыре самодельных пистолета, осколочная граната Ф-1 с запалом, 1,2 кг взрывчатки, самодельное взрывное устройство, 263 патрона разных калибров, детали и заготовки, пригодные для изготовления 14 единиц огнестрельного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Ставропольском крае был задержан 61-летний злоумышленник, расстрелявший из незаконно приобретенного автомата троих человек, из которых двое погибли на месте.

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