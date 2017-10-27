В Китае скончалась 14-летняя модель из Перми

Шанхай, Китай, , 11:17 — REGNUM В китайском Шанхае скончалась 14-летняя модель из Перми, об этом 27 октября сообщила директор пермского модельного агентства Great Model Эльвира Зайцева, где работала пермячка.

Девочка почувствовала себя плохо 25 октября, с высокой температурой ее отправили в больницу, где два дня она провела в реанимации. Директор агентства объявила сбор средств на лечение, однако спасти юную модель не удалось.

«Скорбим. В 7 утра (в 3 ночи по Москве) Влады не стало. Наши соболезнования всем, кто знал и любил», — сообщила на своей странице в социальной сети Зайцева.

По ее словам, врачи диагностировали у нее менингит.

По информации местных СМИ, девочке стало плохо во время репетиции показа. С температурой около 40 градусов она была доставлена в больницу, где спустя несколько часов впала в кому.

Отмечается, что к расследованию происшествия подключилось министерство здравоохранения Китайской Народной Республики.