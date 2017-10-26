В Неаполе раскрыт центр по подделке документов для мигрантов

Неаполь, Италия, , 16:43 — REGNUM Подпольная типография с тысячами поддельных документов, многие из которых были уже готовы к выдаче, была обнаружена муниципальной полицией Неаполя в частной квартире недалеко от центрального жд воказала на площади Гарибальди. Новость 26 октября сообщает Il Mattino. Расследования, в которых участвовали многочисленные отделы полиции, привели к аресту в среду 25 октября гражданина Ганы Мохаммеда Али Тахиру, который являлся референтом целой организации по поддельным документам. Так, при обыске в квартире у мигранты были найдены в матрасе американские, итальянские и испанские паспорта. На столе — лазерный принтер последнего поколения и три компьютера, фальшивые печати квестур Казерты, Рима и Болоньи и 3000 евро наличными.

После допроса мужчина рассказал, что каждый день отправлялся в мечеть Неаполя в 12 часов, чтобы «собрать заказы», а в конце дня выдавал документы. Следователи сообщили, что преступник зарабатывал 20 евро за каждый документ. В общей сложности полицейские изъяли 7500 фальшивых документов: паспорта, удостоверения личности, разрешения на проживания в Италии.

Среди поддельных документов были также настоящие документы, украденные в Неаполе и провинциях. На стене квартиры были прикреплены более 300 фотографий, предположительно, клиентов, ожидающих получения заказанного документа. Также сообщается, что во время ареста Мрохаммед Али Тахиру оказал сопротивление. Полиция ведет поиск подельников, которые могли помогать преступнику собирать заказы и поставлять украденные у граждан документы.