Власти Приморья подключились к возвращению домой брошенных в ОАЭ моряков

Владивосток, , 07:43 — REGNUM Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поручил департаменту международного сотрудничества оказать содействие компании-судовладельцу «Находка-Портбункер», бросившей в порту Объединённых Арабских Эмиратов танкер «Каролина Винд» с моряками на борту. На данный момент россиянам завезли воду и продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь губернатора Олеся Ясевич.

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Андрей Тарасенко провёл телефонные переговоры с генконсулом РФ в Дубае и Северных Эмиратах Гочей Буачидзе, после чего был принят ряд мер по оказанию помощи экипажу из шести моряков.

«По последним данным, которые мы подтвердили в разговоре с членами экипажа, на танкер завезены продукты питания и вода, частично погашена задолженность по зарплате», — прокомментировала Ясевич.

Проблемным остаётся вопрос с заменой экипажа: поскольку судно арестовано, никто не хочет выступить партнёром компании «Находка-Портбункер». Департамент международного сотрудничества Приморского края ведёт переговоры с «Газпромбанком», наложившим взыскание из-за долгов судовладельца.

Как сообщало ИА REGNUM, члены семей экипажа арестованного в порту Шарджа танкера «Каролина Винд» обратились в Находкинскую транспортную прокуратуру с просьбой о содействии в репатриации моряков. Танкер, принадлежащий компании «Находка-Портбункер», арестовали его из-за долгов перед «Газпромбанком».