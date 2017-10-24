Родственники брошенных в ОАЭ моряков просят вернуть их в Россию

Владивосток, , 09:28 — REGNUM Заявление с просьбой о содействии в репатриации российских моряков, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), поступило в Находкинскую транспортную прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба Российского профсоюза моряков (РПСМ).

Как пояснил председатель Дальневосточной региональной организации (ДВРО) РПСМ Николай Суханов, обращение подписали члены семей экипажа теплохода «Каролина Винд». Судовладелец «Находка Портбункер» бросил корабль в Персидском заливе.

Теплоходы «Каролина Винд» и «Кристал Норд» не смогли покинуть регион из-за истечения срока действия судовых документов. Кроме того, морякам задерживали зарплату — некоторые не получали ее с января, другие — с июля текущего года, пояснили в профсоюзе.

По словам Суханова, руководство компании «Находка Портбункер» отказалось решать проблемы моряков на фоне банкротства, объяснив это отсутствием средств на содержание экипажа и возвращение его на родину. При этом на борту не оказалось и документов, которые бы обеспечили морякам финансовые гарантии в случае репатриации и задержки зарплаты.

В направленном в прокуратуру заявлении говорится о том, что индивидуальные контракты многих моряков истекли и не были заменены. Экипаж не может связаться с берегом, заявки по снабжению моряков не выполняются.

Суханов добавил, что сложная ситуация, в которую попали моряки, может быть разрешена силами правительства России. Профсоюз со своей стороны сделает все возможное для скорейшей репатриации экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября экипаж танкера «Кристалл Ист», арестованного в порту Шардж ОАЭ по иску «Газпромбанка», подал сигнал бедствия. Моряки были брошены судовладельцем — обанкротившейся приморской компанией «Находка Портбункер» — без денег, почти без воды и продуктов питания. На рейде стоит танкер «Каролина Винд», ранее в порту ОАЭ был брошен теплоход «Кристал Норд».