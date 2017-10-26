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Избившего хирурга хабаровчанина посадили в колонию строгого режима

Происшествия

Бунтарь раскаялся

Хабаровск, 26 октября 2017, 05:53 — REGNUM  В Хабаровске к реальному тюремному сроку приговорили 31-летнего мужчину, который бросил в хирурга стул, а после избил его. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом следственном управлении СК России.

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Инцидент произошёл 22 июня в городской больнице №10. В приёмный покой с жалобами на здоровье обратился 31-летний мужчина, его стал осматривать хирург. В какой-то момент хабаровчанин начал вести себя неадекватно и агрессивно, бросил во врача стул. Последний выбежал из кабинета, однако пациент кинулся за ним и избил его.

Подсудимый в полной мере признал свою вину, его приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы. Нетрезвую женщину ночью доставили в больницу из ресторана, она вела себя буйно, оскорбляла полицейских, а после сломала нос медику. Ей грозит до двух лет тюрьмы.

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