Обозлённый чиновник и очередная стрельба: обсуждаемое в Югре

Сургут, Югра, , 19:22 — REGNUM В Ханты-Мансийском округе вновь решают конфликты с применением огнестрельного оружия. В дачном кооперативе города Сургута произошла перестрелка между мужчинами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Конфликт бытового характера. Инцидент произошел в садовом товариществе «Речник», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Выяснение отношений с помощью оружия случилось между двумя группами мужчин вечером 19 октября. Как поясняют в УМВД, пострадали два человека. Они доставлены в травмцентр. Один из предполагаемых стрелков задержан. Остальные находятся в розыске.

«Достоверно известно, что на месте происшествия, помимо полицейских, работали сотрудники ОМОН», — сообщает «СургутинформТВ».

Отметим, что в марте 2017 года стрельбу в сургутском дачном кооперативе «Вихрь» открыл пенсионер. Были убиты два человека. Как пояснил позже стрелок, он испытывал личную неприязнь к соседу.

Отметим, что ранее волна бытовых конфликтов со стрельбой захлестнула другой югорский город — Нижневартовск. После нескольких резонансных дел в столице Самотлора сменился начальник УМВД.

В обозленности был замечен и крупный югорский чиновник, который 20 октября оскорбил женщину в очереди в детской поликлинике. Молодая мама сообщила об этом на своей странице «ВКонтакте». Начальник одного из управлений правительства ХМАО, как пояснила сотрудница департамента общественных и внешних связей Галина Липатова, осознал свою вину, позвонил молодой женщине и принес свои извинения за несдержанность.

«Зачем про склоки писать? Лучше б про очереди в больнице писали, чтоб больше их не было», — высказали читатели мнение в комментарии Ura.ru, опубликовавшем историю о грубости правительственного чиновника.

Пока взрослые стреляют друг в друга и ругаются, среди подростков Югры наблюдается тяга к наркотикам. В автономном округе для выявления масштабов проблемы запускают социально-психологическое анонимное тестирование, сообщает департамент общественных и внешних связей. Насколько подростки будут откровенны в своих ответах — вопрос остается открытым.

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