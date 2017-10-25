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В Санкт-Петербурге задержан пенсионер, подозреваемый в нападении на ребенка

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку

Санкт-Петербург, 25 октября 2017, 10:21 — REGNUM  В Калининском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали пожилого мужчину, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщает интернет-газета «Фонтанка.ру».

По данным издания, заявление в полицию на 67-летнего пенсионера подала 45-летняя мать школьницы, проживающая в одном из домов по Гражданскому проспекту.

«Она рассказала, что ее 11-летняя дочь стала жертвой домогательств со стороны взрослого мужчины, — передает вещатель. — Преступление было совершено накануне днем (23 октября) на детской площадке».

Сотрудники правоохранительных органов, задержавшие пожилого мужчину, проводят проверку.

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Убийства и жестокое обращение с детьми

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