В Санкт-Петербурге задержан пенсионер, подозреваемый в нападении на ребенка

Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM В Калининском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали пожилого мужчину, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщает интернет-газета «Фонтанка.ру».

По данным издания, заявление в полицию на 67-летнего пенсионера подала 45-летняя мать школьницы, проживающая в одном из домов по Гражданскому проспекту.

«Она рассказала, что ее 11-летняя дочь стала жертвой домогательств со стороны взрослого мужчины, — передает вещатель. — Преступление было совершено накануне днем (23 октября) на детской площадке».

Сотрудники правоохранительных органов, задержавшие пожилого мужчину, проводят проверку.