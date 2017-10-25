В Оренбургской области трактор столкнулся с микроавтобусом: трое погибших

Оренбург, , 07:14 — REGNUM На 275 км автодороги «Самара — Оренбург» столкнулись микроавтобус «Фольксваген» и трактор с прицепом, 25 октября сообщает официальный сайт УМВД России по Оренбургской области.

В результате столкновения погибли три человека, еще трое доставлены в больницу, сообщает ведомство. На месте ДТП работают сотрудники ОМВД России по Сорочинскому городскому округу, которым предстоит собрать материал проверки.

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По завершении проверки экспертам предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего и принять процессуальное решение.

Напомним, за первые пять месяцев 2017 года, согласно статистике ГИБДД, смертность от ДТП снизилась по отношению к аналогичному периоду 2016 года на 12,5%. По данным ведомства, за этот период 2017 года на российских дорогах погибло 5770, а травмы получил 71 461 человек.