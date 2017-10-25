ДТП в Югре: сбивший четырех пешеходов водитель сбежал

Ханты-Мансийск, , 04:33 — REGNUM Водитель автомобиля KIA Rio, сбивший четырех пешеходов в городе Пакачи (Ханты-Мансийский автономный округ), сбежал с места ДТП, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Уточняется, что авария произошла в 18:00 местного времени в районе остановки возле дома по улице Таежная. Водитель KIA Rio сбил четверых человек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Среди пострадавших — два несовершеннолетних.

«Оставив свой автомобиль и пострадавших, подозреваемый скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении. — В результате ДТП две женщины 1991 и 1987 годов рождения, а также два ребенка 2014 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы».

Водителя удалось задержать. По факту случившегося проводится проверка.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день в Кургане на остановку общественного транспорта заехал маршрутный автобус. Один человек пострадал.

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