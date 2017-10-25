Пираты атаковали немецкое судно у берегов Нигерии

Абуджа, , 03:30 — REGNUM Пираты атаковали в территориальных водах Нигерии судно, принадлежащей немецкой компании, и похитили членов экипажа, передает Associated Press.

Об атаке пиратов журналистам сообщил представитель гамбургской компании Peter Doehle Schiffahrts-KG Кор Рэддингс.

По словам представителя компании, вооруженные бандиты проникли на борт контейнерного судна «Деметра», шедшего под флагом Либерии, захватили в плен шестерых матросов, после чего скрылись.

Похищенные являлись гражданами стран Восточной Европы и Азии. В настоящий момент компания

«Наш главный приоритет — попытаться установить контакт с похитителями», — сообщил Рэддингс.

Также Рэддингс сообщил, что в настоящий момент судно с оставшимися членами экипажа находится в безопасности.

Стоит отметить, что морское пиратство является серьезной угрозой для безопасности судоходства в Юго-Восточной Азии и у берегов африканского государства Сомали, однако для Нигерии происшествие с нападением на судно является редкостью.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Сомали освободили из пиратского плена экипаж индийского судна

Читайте развитие сюжета: В Нигерии похищен гражданин Португалии