Боевики ИГИЛ* перешли в контрнаступление на юго-западе от иракского Мосула

Мосул, Ирак, , 13:56 — REGNUM Члены одного из вооруженных формирований, лояльных Багдаду, оказались 24 октября втянутыми в боестолкновение с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Agence France-Press.

С таким заявлением выступили в коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которой также отметили, что в результате стычки погибло почти 30 человек.

«Силы группировки «Ваад-Аллах» отражают атаку боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юго-западе от Мосула в пустыне, рядом с городом Хатра», — сообщил официальный представитель в «Силах народной мобилизации Ирака», указав, что стычка имела место приблизительно в 100 км от Мосула.

Напомним, второй по величине город Ирака Мосул был освобожден от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) летом 2017 года, после того как город пробыл под контролем исламистов с 2014 года.