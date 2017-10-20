В центре Москвы угнали Lexus стоимостью более 6 млн рублей

Москва, , 09:30 — REGNUM В центре столицы неизвестные похитили автомобиль Lexus стоимостью более 6 млн рублей, об этом 20 октября сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД по городу.

В полицию поступило сообщение от финансового директора одной из компаний о краже автомобиля на улице Арбат, дом 18, строение 1.

«От дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля марки Lexus LX450D, — говорится в сообщении. — Материальный ущерб составил около 6,3 млн руб».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, в сентябре у безработного жителя Москвы украли автомобиль Lexus стоимостью более 4 млн рублей.

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