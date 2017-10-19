ДТП с самолетом во Флориде: есть пострадавшие

Сент-Питерсберг, США, , 05:58 — REGNUM Посадка небольшого самолета на шоссе в городе Сент-Питерсберг (штат Флорида, США) стала причиной ДТП, передает Fox News.

Уточняется, что в аварию попали два автомобиля — их зацепил севший самолет. В результате ЧП пострадали пять человек, но тяжелых травм никто не получил. Двое из пострадавших — люди с самолета.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года на трассу в Ставровольском крае совершил аварийную посадку легкомоторнымй самолет. Однако аварийных и заторовых ситуаций из-за посадки самолета не возникло.

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